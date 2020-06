Finale Eurovisie Songfestival volgend jaar op 22 mei

De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam heeft de data van de komende editie bekendgemaakt. Het liedjesfestijn in Ahoy zal volgend jaar worden gehouden van 18 tot en met 22 mei.

De halve finales zullen op dinsdag 18 en donderdag 20 mei zijn, de finale op zaterdag 22 mei. Over de invulling van de optredens is nog weinig bekend. Wel duidelijk is al dat de Nederlander Jeangu Macrooy in de finale staat. Als inzending namens het gastland mag hij de halve finale overslaan.

Macrooy zal een ander liedje moeten zingen dan Grow, de inzending voor de afgelaste editie van dit jaar. De reglementen van het Songfestival vereisen dat.

Decor gaat mee

De organisatie handhaaft de slogan 'Open Up' als thema. Welke elementen nog meer meegaan naar 2021, wordt de komende maanden besloten.

"Het decor in elk geval, want dat stond al klaar", zegt producent Sietse Bakker. "Verder hangt veel natuurlijk af van wat tegen die tijd überhaupt kan, van de beschikbaarheid van alle betrokkenen en van wat past bij de nieuwe tijdgeest."

Nu de data bekend zijn, hebben mensen met een kaartje een nieuwe kans om hun tickets terug te geven. Bij de vorige mogelijkheid, een paar weken geleden, deed 4 procent van de kaartjeshouders dat.