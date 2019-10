'Open Up' is slogan Eurovisie Songfestival 2020

Het thema is tot stand gekomen na workshops met tientallen mensen uit de creatieve sector en straatgesprekken met mensen in heel Nederland. Volgens de organisatie is de slogan bedoeld om zelf nader in vullen. Sietse Bakker: "Open Up to each other, Open Up to music, Open Up to Rotterdam. Voel de vrijheid om deze slogan op je eigen manier aan te vullen."

De halve finales van het songfestival worden volgend jaar gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei. De finale is op 16 mei. De kaartverkoop start naar verwachting voor de feestdagen