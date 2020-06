Corona in Jakarta: voor het eerst blij met files, ook 'onheilspellend gevoel'

Indonesiërs gaan vaak losjes om met de regels. Dus als de winkels dicht moeten blijven, gaan ze hun spullen op de straat ervóór verkopen. Om binnen Indonesië te kunnen vliegen heb je een verklaring nodig dat je geen covid-19 hebt. Al snel duiken die certificaten online te koop op. En kinderen reizen op grond van de uitzonderingsregels die voor zakenreizigers gemaakt zijn.

Ik gniffel vaak om dit soort verhalen, maar tegelijk bekruipt me een onheilspellend gevoel. De regering wil dat Indonesië de overgang naar 'het nieuwe normaal' maakt, maar dat is vooral omdat mensen weer geld moeten kunnen verdienen. Het nieuwe beleid houdt geen verband met het aantal besmettingen: dat stijgt namelijk gewoon door. Afgelopen week werden records gebroken. Bijna elke dag waren er meer dan duizend nieuwe besmettingen. Zondag stond de teller op 38.277 besmettingen en 2134 doden.

Die data van de overheid zijn niet erg betrouwbaar. Er wordt heel weinig getest en de administratie verloopt rommelig. Een groepje burgers ging zelf op onderzoek uit en zij stelden vast dat het aantal coronadoden drie of vier keer zo hoog moet liggen als de officiële cijfers. Hoe wijdverspreid het virus echt is over die 17.000 eilanden en 260 miljoen inwoners die Indonesië rijk is, weet niemand.

Nieuw normaal zonder toeristen

Het vreemde is dat de enorme crisis waar critici Indonesië voor waarschuwden, tot nu toe is uitgebleven. Zeker, er zijn tienduizenden mensen ziek en velen overlijden, de zorg staat onder druk en artsen moeten soms in plastic regenponcho's hun werk doen. Maar de ziekenhuizen lopen niet helemaal vol, zoals verwacht. Verspreidt het virus zich moeilijker door de hoge luchtvochtigheid? Is het vanwege de jonge gemiddelde leeftijd van Indonesiërs, zo rond de 30 jaar? Of komt het doordat Indonesiërs geen enorme knuffelaars zijn, zoals Italianen of Brazilianen? Een combinatie van die factoren?

Het 'nieuwe normaal' dat de regering graag wil, is voorlopig nog zonder buitenlanders. Indonesië heeft alle toeristenvisa opgeschort en het is onduidelijk wanneer het land weer opengaat. Bijvoorbeeld voor een eiland als Bali, waar veel inwoners afhankelijk zijn van toeristen, is dat een enorm probleem. De stranden van kustplaatsen als Canggu zijn officieel nog dicht, maar online gaan filmpjes rond van inwoners die toch komen surfen of een duik nemen. Op Instagram schrijft iemand erbij: "Het voelt of de wereld alweer veilig is."