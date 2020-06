Weer protest Franse agenten tegen racismebeschuldiging

Franse agenten hebben opnieuw gedemonstreerd tegen de beschuldigingen van racisme en het verbod om de nekklem te gebruiken. Tientallen politieauto's stonden gisteravond laat met loeiende sirenes en zwaailichten voor de Arc de Triomphe in Parijs.

De agenten zijn boos op minister Castaner van Binnenlandse Zaken, die dinsdag het verbod op de nekklem aankondigde. Ook zei hij dat hij racisme binnen de politie hard wil aanpakken.

Castaner reageerde op de betogingen tegen racisme en politiegeweld na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Volgens de Franse zwarte gemeenschap zijn ook zwarten in Frankrijk slachtoffer van racistisch en gewelddadig gedrag van de politie. Volgens Castaner is de Franse politie niet te vergelijken met de Amerikaanse, maar zijn er ook in Frankrijk problemen met racisme bij de politie.

In de steek gelaten

Vrijdag gingen agenten al de straat op om hun onvrede te uiten over het besluit van Castaner. Daarna is er een gesprek geweest met de politiebonden, maar volgens de agenten heeft dat te weinig opgeleverd. "We verwachtten dat de minister daarop een gebaar van steun zou geven", zei een van hen gisteravond. Volgens de politiebonden voelen agenten zich in de steek gelaten.

Agenten willen ook dat president Macron zijn steun voor de politie uitspreekt. Vanavond houdt hij een televisietoespraak over de strijd tegen het coronavirus.

Eerder op zaterdag protesteerden duizenden mensen in Parijs tegen racisme. Ook extreemrechtse betogers gingen de straat op. Ze probeerden een groot spandoek op te hangen tegen "anti-wit racisme". De politie brak dat protest af met traangas en charges.