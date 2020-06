Protesten in Londen en Parijs, her en der onrust

Ook in Nederland zijn vandaag opnieuw protesten van de Black Lives Matter-beweging. In Breda is geprotesteerd in het centrum van de stad, op het Chasséveld. Daar werden 2000 stippen aangebracht op het parkeerterrein, zodat mensen zich aan de afstandsregels konden houden. Volgens burgemeester Depla is het protest "prima verlopen" en hebben 1500 mensen zich goed aan de regels gehouden.

In Den Bosch is gedemonstreerd op de Pettelaarse Schans, een vestingeiland in het zuiden van de stad. Volgens Omroep Brabant waren er naar schatting enkele duizenden betogers, en verliep het protest vreedzaam. De betoging begon net als in Breda met een minuut stilte.

In beide steden werd volgens de regionale omroep goed rekening gehouden met de afstandsregels.