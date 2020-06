Franse agenten betogen tegen nekklemverbod en racismebeschuldiging

In Frankrijk heeft de politie gedemonstreerd tegen beschuldigingen van wreedheid en racisme en het verbod van de regering om arrestanten met een nekklem in bedwang te houden.

In Parijs, maar ook in andere steden, gooiden agenten hun handboeien op de grond of maakten ze die aan hekken vast. Ook reden politieauto's met vakbondsvlaggen toeterend door de stad.

'Geen idee'

Minister Castaner van Binnenlandse Zaken verbood dinsdag de toepassing van de nekklem. De zwarte gemeenschap in Frankrijk beklaagt zich, net als de Amerikaanse, al jaren over racistisch en nodeloos gewelddadig gedrag van de politie. Castaner zei dat het Franse politiekorps niet te vergelijken is met het Amerikaanse, maar dat niemands leven op het spel moet staan bij een arrestatie.

"Hij heeft geen idee waar hij het over heeft", zei een vakbondsleider vandaag. "Je kunt mensen die je arresteert niet altijd vragen of ze je maar even willen volgen. Elke dag heb je met mensen te maken die compleet krankzinnig zijn."

De agenten hebben het gevoel dat ze tot zondebok zijn gebombardeerd, nu de woede over racisme overal zo massaal wordt geuit.