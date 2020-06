Peking deels in lockdown: 'Wuhan-parallel dwingt tot nauwgezet onderzoek'

Het zou dus kunnen dat er sprake is van een introductie van het virus, vanuit een andere diersoort. Dat moet volgens Koopmans worden onderzocht, ook als het niet het meest waarschijnlijke scenario is. "We weten vrijwel zeker dat het virus uit vleermuizen komt, maar niet of er een ander tussenreservoir is. Dat wil zeggen: het kan zijn dat de besmetting vanuit vleermuizen is overgedragen op andere dieren die worden verkocht op deze markten."

Dat zogeheten tussenreservoir zou bijvoorbeeld een nerts kunnen zijn. Maar ook in schubbendieren zijn besmettingen gevonden, weet Koopmans. "Dit is ook voor Wuhan nog niet opgehelderd. Dat is belangrijk om te onderzoeken, omdat we niet willen dat er ongemerkt een dierreservoir is waar het virus zich verder verspreidt."

Volgens Koopmans weten we steeds meer over hoe het virus zich via de mens of dieren heeft verspreid. "We zijn in Nederland druk met die nertsen. We weten intussen dat sommige diersoorten minder vatbaar zijn. Je wilt dat dit nu in China wordt onderzocht."

Elf woonwijken afgesloten

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, hebben de autoriteiten in Peking elf woonwijken rond de Xinfadi-markt volledig afgesloten. "Peking kende 55 dagen lang geen enkele besmetting. Mensen waren een stuk meer ontspannen", zegt Garrie van Pinxteren vanuit de Chinese hoofdstad in het NOS Radio 1 Journaal.

De stad zal zo'n 10.000 mensen testen om de uitbraak in beeld te krijgen. Zes andere grote voedselmarkten in Peking zijn intussen gesloten. "Er waren meer lokale uitbraken, ook in Wuhan zelf. Maar dat dit nu in de hoofdstad zelf gebeurt, is een enorme tegenvaller."