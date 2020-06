Geen bovengrens aan vliegtuigpassagiers, mondkapje verplicht

In een vliegtuig hoeven geen stoelen te worden vrijgehouden om coronabesmetting tegen te gaan. Wel moeten reizigers een mondkapje dragen. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar corona-veilig vliegen en het kabinet neemt dit advies over, zo bevestigen bronnen berichtgeving van RTL Nieuws.

De Tweede Kamer vroeg afgelopen dinsdag een onderzoek van het RIVM naar de risico's van verspreiding van het coronavirus in vliegtuigen. De Kamer vindt dat er veel onduidelijk is over besmettingsrisico's in vliegtuigen.

Middelste stoel

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen laten de middelste stoel van een rij van drie vrij om besmetting tegen te gaan. Directeur Infectieziekten van het RIVM Van Dissel zegt dat de kans erg klein is dat iemand in een vliegtuig besmet raakt. Zieke mensen moeten wel eerlijk zijn en niet in het vliegtuig stappen, aldus Van Dissel.

Het kabinet neemt de conclusies van het RIVM-onderzoek over. Er komen dus geen aanvullende maatregelen voor het Nederlandse vliegverkeer.

Maximaal

Bij veel mensen is er onbegrip over het feit dat er wel honderden mensen in een vliegtuig mogen zitten, terwijl theaters, kerken en bioscopen zich aan de regel moeten houden dat er maximaal 30 mensen welkom zijn.

In vliegtuigen is een ander luchtventilatiesysteem dan in bioscopen en kantoorgebouwen, benadrukken luchtvaartexperts. De meeste lucht in de cabine is vers, wordt aangevoerd van de ijle lucht op grote hoogte en wordt verwarmd. Een deel wordt gefilterd voor hergebruik met zogenoemde hepa-filters, ook bekend in ziekenhuizen. Zo'n filter haalt 99 procent van de deeltjes en organische stoffen, inclusief microben, uit de lucht.