Volle vliegtuigen mogen, volle theaterzalen niet: wat is het verschil?

Hoewel er nog veel onduidelijk is over besmettingsgevaar in een vliegtuig, is luchtvaartdeskundige Joris Melkert er net als Jaap van Dissel van overtuigd dat dit gevaar klein is. Volgens Melkert is de luchtventilatie in een vliegtuig anders dan bijvoorbeeld in kantoorgebouwen, bioscopen, touringcars of treinen.

"De luchtcirculatie in een vliegtuig is ongelooflijk goed", zegt Melkert. "Op grote hoogte is de lucht zo ijl, dat dat ook wel moet. Anders komen passagiers niet levend aan."

Verticale stroming

De meeste lucht die in de cabine komt, is vers. Een deel wordt gefilterd voor hergebruik met zogenoemde hepa-filters, ook bekend in ziekenhuizen. Zo'n filter haalt 99 procent van de deeltjes en organische stoffen, inclusief microben, uit de lucht.

"Die lucht wordt aan de bovenkant van de cabine ingespoten en bij de vloer afgezogen. Zo ontstaat er een verticale stroming", zegt Melkert. "Gemiddeld wordt de lucht in de cabine iedere twee tot drie minuten helemaal ververst. En als je dan dat blazertje boven je hoofd ook aanzet, dan krijg je nog meer luchtstromen van boven naar beneden."