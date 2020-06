Kamer wil zo snel mogelijk regels voor corona-veilig vliegen

Het kabinet moet het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM zo snel mogelijk onderzoek laten doen naar de risico's op coranabesmetting in vliegtuigen. De Tweede Kamer nam vanmiddag een motie van D66 daarover aan. Op basis van het onderzoek moeten er regels worden opgesteld voor het houden van voldoende afstand aan boord.

Het onderzoek moet voor 15 juni klaar zijn, vindt de Kamer. Dat is de dag waarop de eerste versoepelingen op het gebied van reizen ingaan. Mensen kunnen dan weer naar een aantal Europese landen reizen, ook met het vliegtuig.

Volgens de Kamer is er nog veel onduidelijk over de risico's op verspreiding van het virus in vliegtuigen. Het OMT heeft daar nog geen onderzoek naar gedaan. Het kabinet heeft daar ook nog niet om gevraagd.

Middelste stoel vrij?

In de motie wordt gewezen op Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die de middelste stoel van een rij van drie vrijhouden om besmetting tegen te gaan.

Jaap van Dissel, directeur Infectieziekten van het RIVM, zei afgelopen zaterdag dat de kans erg klein is dat iemand met corona een heel vliegtuig besmet. Volgens hem is het vooral belangrijk dat mensen met klachten niet gaan vliegen. Verder is het aan luchtvaartmaatschappijen om te laten zien dat ze mensen op een veilige manier vervoeren, zei Van Dissel.

Bij veel mensen is er onbegrip over het feit dat er wel honderden mensen in een vliegtuig mogen zitten, terwijl theaters, kerken en bioscopen zich aan de regel moeten houden dat er maximaal 30 mensen welkom zijn.