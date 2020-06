Nog geen overeenstemming over pensioenen; overleg gaat verder

Het overleg tussen minister Koolmees, werkgevers en werknemers over de pensioenen gaat vanmiddag verder. De onderhandelingen lijken in een beslissend stadium te komen. De partijen praten al lange tijd; ook gisteren werd onderhandeld en dat duurde tot in de nacht. Het ministerie van Sociale Zaken spreekt van constructief overleg, maar zegt ook dat er nog punten openstaan.

De gesprekken gaan over het nieuwe pensioensysteem. Daarover werd vorig jaar al een akkoord bereikt, maar het moest nog worden uitgewerkt. Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloftes meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs: gaan de koersen omhoog, stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen.

Discussie over overgang

Dekkingsgraden (het geld dat een pensioenfonds achter de hand heeft om de uitkeringen te kunnen betalen) en rekenrente (een manier om die dekkingsgraad te bepalen) zijn geen factoren meer.

De discussie gaat onder meer over hoe de overgang naar het nieuwe systeem moet worden betaald. Daarmee zijn miljarden euro's gemoeid.

Volgens Haagse bronnen heeft Koolmees zijn gesprekspartners toegezegd dat als er een deal komt over het nieuwe stelsel, de meeste pensioenen volgend jaar niet hoeven te worden verlaagd.