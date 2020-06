Kabinet wil lachgas voor consumenten bijna helemaal verbieden

Voor consumenten komt een verbod op lachgas in gasflessen en grote hoeveelheden patronen. Dat is de kern van een voorstel van staatssecretaris Blokhuis, waar mensen nu commentaar op kunnen leveren. Het is de uitwerking van een plan dat hij een half jaar geleden al aankondigde.

Aanleiding voor het verbod is een advies waaruit blijkt dat recreatief gebruik van lachgas tot schade leidt aan de volksgezondheid en de samenleving. Het veroorzaakt een korte roes en kan bij overmatig gebruik onder meer leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen.

Verkeersongelukken

Blokhuis wijst erop dat lachgas steeds vaker en in grotere hoeveelheden wordt gebruikt, vooral door jongeren. Dat kan niet alleen problemen voor hun eigen gezondheid veroorzaken, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer, stelt de staatssecretaris.

De "eigenlijke toepassingen" van lachgas blijven toegestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om gebruik als geneesmiddel, in de auto-industrie en in de horeca. Verder mogen groothandels gaspatronen voor slagroom blijven verkopen, maar alleen aan een beperkte lijst van bedrijven en als onderdeel van "een normaal inkooppatroon".

Ampullen voor slagroom

Consumenten mogen alleen nog lachgas in ampullen kopen en bezitten om slagroom mee te kloppen. Alleen voor mensen van 18 jaar en ouder is de aankoop van één verpakking van maximaal tien ampullen toegestaan.

Toen Blokhuis in december zijn plan lanceerde, was de Kamer niet overtuigd van het nut van een verbod. Kritiek was onder meer dat het voorstel niet genoeg was uitgewerkt en dat ook bedrijven er last van zouden kunnen hebben.

In het NOS Radio 1 Journaal zei de staatssecretaris dat rekening is gehouden met de kritiek, dat het voorstel in nauw overleg is opgesteld met de producenten van lachgas en de groothandel en dat het na de inspraakronde ook nog kan worden aangepast. Blokhuis hoopt dat het verbod begin volgend jaar kan ingaan.