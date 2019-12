Lachgasverbod nog lang niet zeker: nu geen Kamermeerderheid voor

"Een verbod lost niets op", zegt D66-fractieleider Jetten. "Dat heeft bij andere middelen ook niet geholpen. We moeten gemeenten ondersteunen en veel meer aan voorlichting doen. Bij een verbod gaat lachgas het criminele circuit in, dan heb je er nog minder zicht op."

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt het voorstel een "wassen neus" en een "nogal uit de heup geschoten reactie".

Hij ergert zich ook: "Dit is een drastisch voorstel, terwijl de uitwerking nog volkomen onduidelijk is." Voor sommige bedrijven is het volgens Dijkhoff "een nogal grove maatregel". In het mkb wordt lachgas onder meer in slagroomspuiten en voor medische doeleinden gebruikt.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid begrijpt de discussie, maar staat achter het initiatief van Blokhuis.

"Wie de ontwikkelingen met lachgas volgt, ziet dat de problemen toenemen. De schadelijke effecten zie je ook in het verkeer. Dan moet je daar wat mee. Het is een nieuwe ontwikkeling, we moeten bereid zijn het gesprek serieus aan te gaan."