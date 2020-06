Bloedbad in Nigeria, 81 mensen gedood bij aanval

Bij een aanval door Boko Haram in het noordoosten van Nigeria zijn ruim 81 mensen om het leven gebracht. Ook zijn zeven mensen ontvoerd en raakten velen gewond, meldt een lokale politicus.

Het bloedbad was gisteren al, in een dorp in de regio Borno. Leden van de islamitische terreurorganisatie arriveerden in voertuigen en op motoren en vielen het dorp aan. De volgende ochtend kwamen ze terug om nog een herder te vermoorden die was ontkomen aan het bloedbad. Het volledige dorp werd in brand gestoken.

Volgens persbureau Reuters was het een vergeldingsactie voor verzet bij een Boko Haram-aanval een aantal weken geleden. Toen kwamen twee militanten om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanval is niet opgeëist.

Barbaars

De aanvallers maakten ook 1200 stuks vee buit. Ook het hoofd van het dorp werd gekidnapt, zegt een lokale bestuurder. "Barbaars", noemt hij de aanval.

Niet eerder dit jaar kwamen zoveel mensen om het leven bij een aanval in het Afrikaanse land, schrijft de BBC. Ook de timing is opmerkelijk. Het Nigeriaanse leger zegt dat in de afgelopen weken juist succes is geboekt in de strijd tegen de terreurorganisatie.

Boko Haram strijdt in en buiten Nigeria al jaren voor een kalifaat. Daarbij kwamen naar schatting ruim 30.000 mensen om het leven en raakten miljoenen burgers ontheemd.