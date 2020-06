Rechter: directeur Cornelius Haga Lyceum terecht geschorst

De rechter zegt nu dat de directeur en secretaris een stap terug moeten doen tot in een bodemprocedure is geoordeeld over de schorsing en het ontslag. Tot die tijd mag de voorzitter aanblijven.

De onbestuurbaarheid van de school is volgens de rechter grotendeels te wijten aan de directeur en secretaris. "De twee mannen lapten de schorsing en het ontslag aan hun laars en gingen op hun beurt over tot schorsing en ontslag van de voorzitter", aldus de rechtbank Amsterdam. Ook zouden ze zich in de hoogoplopende ruzies niet aan de statuten van de school hebben gehouden.

Bankpassen

Directeur Atasoy moet alle sleutels, bankpassen en documenten van de school inleveren. Ook mogen hij en de secretaris het lyceum niet meer in en mogen ze geen contact opnemen met leraren, leerlingen en hun ouders.

Gisteren zei minister Van Engelshoven nog dat haar ministerie niets kan doen aan de bestuurscrisis bij het Haga Lyceum. "De situatie is buitengewoon zorgelijk, maar we missen nu de instrumenten om sneller in te grijpen."

De middelbare school raakte vorig jaar ook al in opspraak. Toen meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dat leerlingen van de school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen. Minister Slob eiste dat het bestuur opstapte, maar de rechter hield dat tegen.