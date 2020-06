Minister begrijpt zorgen 'wanbeheer' Haga Lyceum, maar kan niets doen

Het ministerie van Onderwijs kan nu niets doen aan de bestuurscrisis bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Dit zei minister Van Engelshoven in de Tweede Kamer. "De situatie is buitengewoon zorgelijk, maar we missen nu de instrumenten om sneller in te grijpen."

De minister moest naar de Tweede Kamer komen vanwege het bestuursconflict op de middelbare school op islamitische grondslag, dat via een kort geding wordt uitgevochten. Verwijten van machtsmisbruik, afluisterpraktijken en intimidatie vliegen over en weer.

Afgang

"Diep triest", zegt VVD-Kamerlid Heerema, die opheldering wil naar aanleiding van een verslag in de Volkskrant over chaos en bestuursleden die elkaar ontslaan en schorsen.. "Dit wanbeheer is verschrikkelijk, een afgang", zegt SP-Kamerlid Van Dijk, die net als de VVD wil dat de minister ingrijpt. Andere partijen maken zich ook zorgen over het welzijn van de leerlingen.