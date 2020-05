Onderwijsinspectie kijkt in onderzoek naar Haga Lyceum ook naar bestuurscrisis

De Inspectie van het Onderwijs gaat in het lopende onderzoek naar het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum ook kijken naar de crisis waarin het bestuur van de school verkeert. Dat heeft de inspectie bevestigd.

Gisteren meldde de Volkskrant dat directeur-bestuurder Soner Atasoy is geschorst door de voorzitter van het schoolbestuur, onder meer vanwege zijn autoritaire optreden. Atasoy sprak de berichtgeving tegen: volgens hem is de schorsing niet rechtsgeldig en is juist de voorzitter van het bestuur Mohammed Laamimach geschorst.

De inspectie laat weten op de hoogte te zijn van de berichten. "We kunnen niets zeggen over de mensen met wie we in gesprek zijn over deze bestuurscrisis, maar wel dat er meer signalen zijn dan alleen de berichten in de media", zegt een woordvoerder.

Omstreden school

De onderwijsinspectie houdt de islamitische middelbare school in Amsterdam Nieuw-West al lange tijd in de gaten. Vorig jaar maart raakte de school in opspraak, toen de inlichtingendienst AIVD waarschuwde dat de schoolleiding banden had met extremisten.

Minister Slob (Onderwijs) eiste het vertrek van het bestuur, na een aanvullend vernietigend rapport van de onderwijsinspectie. De rechter oordeelde begin dit jaar dat die eis niet terecht was en in strijd met de vrijheid van het onderwijs. Tegen die uitspraak ging de minister in beroep. Dat beroep moet nog plaatsvinden.

De inspectie houdt in de gaten of de school zich verbetert, maar het dossier blijft zich uitbreiden. "Wij kijken nauwlettend mee en kunnen er iets van vinden" , zegt de woordvoerder van de inspectie. "Maar uiteindelijk is het bestuur aan zet om dit op te pakken, zij zitten aan de knoppen. De komende tijd moet blijken of zij er samen uitkomen of niet."

Vrijdag kwam naar buiten dat de inspectie ook gaat onderzoeken of de school vertrouwelijke gesprekken heeft afgeluisterd die inspecteurs voerden binnen de muren van de school. NRC schreef dat er opnameapparatuur verstopt was in een systeemplafond van een werkkamer die de inspecteurs toegewezen hadden gekregen. Dat werd ontkend door schooldirecteur Atasoy.