Rutte laat jongeren meepraten en vraagt hun met concrete plannen te komen

Het kabinet wil de komende maanden van een speciale expertclub van jongeren advies over de aanpak van het coronavirus. Deze jongerenclub moet concrete plannen op papier zetten voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Vervolgens worden die adviezen met premier Rutte en een betrokken minister besproken. Dit is de uitkomst van overleg tussen jongerenorganisaties en premier Rutte in het Catshuis.

Enkele jongerenorganisaties eisten vanmorgen dat ze structureel worden betrokken bij de beslissingen van het kabinet. De organisaties, verzameld onder de naam Coalitie Y, zeggen dat jongeren extra hard worden getroffen door de corona-crisis. Hun studieschuld loopt op en er is grote onzekerheid over de arbeidsmarkt.

Rutte deed enkele weken geleden een oproep aan jongeren om met plannen te komen. Hij nodigde middelbare scholieren uit in zijn ambtswoning. Vandaag waren jongerenorganisaties aan de beurt, zoals CNV-jongeren, Laks en enkele studentenorganisaties.

Blik jonge mensen

De premier zegt behoefte te hebben aan nieuwe ideeën van jongeren. "We zijn ook wel een beetje uitgedacht na drie, vier maanden. We hebben die input echt hard nodig", zei Rutte na het gesprek. Hij zegt blij te zijn dat hij nu "een blik van jonge mensen kan opentrekken". Rutte kwam niet eerder toe aan het vragen van de opinie van de jongere generatie. "We moeten het hele land opnieuw inrichten, dat brengt zoveel ingewikkelde vraagstukken met zich mee."

Rutte wil niet dat alleen maar georganiseerde jongeren meepraten. Hij hoorde dat op vmbo-scholen ook veel voorstellen worden gelanceerd. "Die jongeren willen we er ook bij betrekken."

Praktisch

Het eerste vervolggesprek is voor de zomer, waarschijnlijk over de arbeidsmarkt met ook minister Koolmees van Sociale Zaken. Na de zomer volgt een nieuwe ontmoeting, mogelijk over de woningmarkt. Rutte wil wel praktische voorstellen horen. "Pas op dat het niet te bureaucratisch wordt."