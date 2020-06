Jongerenorganisaties willen per direct meebeslissen over coronamaatregelen

De oproep van Rutte was voor de jongerenpartijen aanleiding om weer met elkaar om tafel te gaan. "Normaal strijdt de een voor de belangen van scholieren en de ander voor die van studenten", zegt Muusse. "Nu schuiven we standpunten aan de kant en vormen we een brede jongerenlobby met een gezamenlijke agenda."

Wat er verder op die agenda komt te staan, wordt later bepaald. Dat gebeurt mede aan de hand van een denktank, waar jongeren ideeën naar kunnen opsturen.

Later vandaag gaat de coalitie langs bij premier Rutte. "We komen niet voor een fotomomentje, maar hebben echt een harde eis", zegt Muusse. "Als we nu niet meteen bij de anderhalvemetersamenleving betrokken worden, gaan we mogelijk naar het Malieveld. Want je kan niet van ons verwachten dat we maatregelen uitvoeren waarbij we niet worden betrokken."