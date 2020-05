Rutte roept jongeren op de revolutie te beginnen

Premier Rutte wil niet zozeer dat jongeren met ideeën komen over de aanpak van de coronacrisis en die dan ergens inleveren. Hij hoopt dat ze meteen praktisch aan de slag gaan. "Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin de revolutie van onderaf."

Op de persconferentie gisteravond over de versoepeling van de coronamaatregelen, richtte Rutte zich rechtstreeks tot jongeren en kinderen. "Kom met ideeën", zei hij, "praat erover in de klas en laat het ons weten." Daar kwamen veel vragen over. Want waar moesten zij met hun ideeën naartoe en gebeurde er dan ook iets mee?

Praktischer bedoeld

Vandaag lichtte de premier toe dat de oproep veel praktischer bedoeld was. "Ik heb al heel veel reacties gehoord en gekregen. Maar ik hoop vooral dat jongeren niet alleen ideeën hebben, maar die meteen ook omzetten in actie: confronteer het schoolbestuur ermee of stap naar de gemeenteraad. Het idee is dat zij een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat."

Rutte gaat ook jongeren uitnodigen op het Catshuis om te praten over de coronamaatregelen. Hij heeft alle leden van zijn kabinet gevraagd om ook op hun terrein met jongeren in gesprek te gaan. Hij wees erop dat de jongeren van nu "straks de dienst uitmaken in dit land".