Kamer vraagt minister in de bres te springen voor Tata in IJmuiden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de Nederlandse staalindustrie kan blijven innoveren en verduurzamen. Als dat nodig is, moeten daarvoor "onconventionele middelen" worden ingezet, staat in een PvdA-motie die met algemene stemmen is aangenomen.

Kamerlid Moorlag stelt in zijn motie dat de belangrijkste Nederlandse staalindustrie wordt beknot in het vermogen om zelfstandig te beslissen over investeringen in innovatie, verduurzaming en werkgelegenheid. Hij doelt daarmee op de situatie bij Tata Steel in IJmuiden.

Alles uit de kast

"De minister van Economische Zaken moet aan de bak om het bedrijf te bevrijden van het juk van het Tata-concern", zegt Moorlag in een toelichting. "Hoe hij dat moet doen, ga ik niet voor hem invullen. Maar dat alle partijen de motie steunen, spoort hem in ieder geval aan om alles uit de kast te trekken."

Het is onrustig bij Tata Steel sinds de holding Tata Europe vorig jaar reorganisaties een aankondigde. Ook het plotselinge vertrek van Tata Nederland-topman Theo Henrar vorige maand is slecht gevallen. Er waren onder meer spontane werkonderbrekingen.

Acties

Onder het personeel zijn grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. De vrees is dat onder druk van het moederbedrijf in India, geld vanuit IJmuiden overgeheveld wordt naar een verlieslijdende tak in het Verenigd Koninkrijk.

Bij Tata in IJmuiden werken zo'n 9000 mensen. Gevreesd wordt dat er zo'n duizend banen zullen verdwijnen bij de aangekondigde reorganisaties. Het moederbedrijf zei eerder dat niemand gedwongen zal hoeven vertrekken. FNV kondigde vorige week acties aan.