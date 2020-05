Tata Steel: geen gedwongen ontslagen in Nederland bij reorganisatie

Bij de reorganisatie van het Indiase staalconcern Tata Steel zullen geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak van het bedrijf. Vakbond FNV dreigde met acties als Tata Steel de bestaande afspraken over het behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar niet zou naleven en die niet met vijf jaar zou verlengen.

In een statement benadrukt Tata Steel Europe dat er geen veranderingen zijn in de "status van de structuur en de afspraken die al zijn gemaakt".

Ook zegt een woordvoerder dat er geen sprake is van afsplitsing van het bedrijf in IJmuiden. "Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat we samen veel meer kunnen bereiken dan een enkele locatie kan", aldus de woordvoerder. Onder meer FNV pleitte eerder voor een nationalisatie van de Nederlandse tak van Tata Steel.

'Slappe reactie'

FNV-bestuurder Roel Berghuis noemt de reactie van de directie van Tata Steel Europe slap. Naast de werkgelegenheid heeft de vakbond volgens hem namelijk nog veel andere eisen, waarop niet is ingegaan. "Zij doen een 'toezegging' wat al met de vakbonden is afgesproken."

"De toezegging is dusdanig beperkt dat het geen toezegging meer is", zei hij tegen NH Nieuws. "Ik heb helemaal niks van ze gehoord. Normaal ga je dan om de tafel, maar dat is niet gebeurd."

Tata Steel Nederland heeft nog niet gereageerd.

Onrust na vertrek topman

Het statement is een reactie op de onrust die twee weken geleden ontstond na het plotselinge vertrek van topman Theo Henrar bij de IJmuidense tak van Tata Steel. De ondernemingsraad en medewerkers zijn ervan overtuigd dat het vertrek gedwongen is.

Henrar heeft zich altijd ingezet voor de belangen van Tata Steel in Nederland. De angst heerst dat het moederbedrijf in India de reorganisatieplannen nu in versneld tempo wil doorvoeren, waarbij ook in IJmuiden veel banen verloren zullen gaan.

Op de FNV-ledenvergadering van aanstaande donderdag zal worden overlegd over mogelijke acties.