FNV-leden stemmen voor acties bij Tata Steel

Personeel van Tata Steel in IJmuiden gaat binnenkort actievoeren. Daartoe hebben de FNV-leden die bij het staalbedrijf werken besloten. Zij konden vandaag vanuit hun auto stemmen in Beverwijk.

Het is onrustig bij Tata Steel sinds de holding Tata Europe vorig jaar reorganisaties aankondigde. Ook het plotselinge vertrek van Tata Nederland-topman Theo Henrar vorige maand is slecht gevallen. Er waren onder meer spontane werkonderbrekingen.

Onder het personeel zijn grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. De vrees onder het personeel is dat onder druk van het moederbedrijf in India, geld vanuit IJmuiden overgeheveld wordt naar een verlieslatende tak in het Verenigd Koninkrijk.

Vakbond FNV wil onder meer dat Tata in de toekomst gedwongen ontslagen uitsluit en dat er een goede verklaring komt voor het vertrek van Henrar. FNV had Tata Steel tot dinsdag de tijd gegeven om de eisen in te willigen, maar daar is de directie van het bedrijf niet op ingegaan.

Bij Tata Steel in IJmuiden werken ongeveer 9000 mensen. 4000 van hen zijn lid van de FNV. Bij de aangekondigde reorganisatie dreigen zo'n duizend banen verloren te gaan.