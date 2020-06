Provincies eisen meer en snellere treinen naar Duitsland

Er moeten meer en snellere treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland komen. Daarvoor pleiten vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brandbrief aan staatssecretaris Van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en haar Duitse ambtgenoot.

De ondertekenaars eisen investeringen in korteafstandstrajecten als Enschede-Dortmund, Eindhoven-Düsseldorf en Heerlen-Aken. Ook willen ze dat er geld wordt gestoken in hogesnelheidsverbindingen naar bijvoorbeeld Berlijn. Daarmee moet het vlieg- en wegverkeer worden teruggedrongen.

Een enkeltje Amsterdam-Berlijn duurt op dit moment ten minste zes uur. "Dat is vergeleken met vliegen niet concurrerend genoeg", zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) in het NOS Radio 1 Journaal. Samen met de andere ondertekenaars Gelderland, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Noordrijn-Westfalen heeft Vermeulen plannen voor sneller personenvervoer ontwikkeld.

Een daarvan is een snellere verbinding van Amsterdam naar Berlijn, via Utrecht, Arnhem en een korte overstap in Duisburg. "Daarmee kun je uren winnen", volgens Vermeulen.

Van Veldhoven en de NS werken al langer aan het versnellen van de trein naar Duitsland. Vorig jaar schreef de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer dat het nog zeker tot 2030 gaat duren voordat de reistijd flink korter wordt.

Miljarden nodig

De gedeputeerde hekelt het gebrek aan een internationale aanpak. "De programma's van Nederland en Duitsland zijn niet op elkaar aangesloten. Letterlijk en figuurlijk."

Er zijn miljarden nodig, denkt Vermeulen. "Gisteren riep De Nederlandsche Bank op te blijven investeren, dus ik hoop dat de regering de noodzaak ziet om in zulke grote infrastructurele projecten te investeren."

Hij hoopt dat Van Veldhoven haar Duitse collega volgt. Daar sloot de regering en spoorvervoerder Deutsche Bahn vorig jaar overeenstemming over een gezamenlijke investering van 86 miljard voor "de grootste spoorwegmodernisatie aller tijden in Duitsland".

"Dat kunnen we leren van Duitsland. Als daar iets op papier staat, dan gaat er geld naartoe", aldus Vermeulen.