Pas over dik tien jaar echt sneller met de trein naar Berlijn

Het gaat nog zeker tot 2030 duren voordat de trein van Amsterdam naar Berlijn sneller kan gaan rijden. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het spoor en het materieel moeten worden verbeterd om de intercitytrein echt sneller te laten rijden. De staatssecretaris wil dat de trein op de lange termijn een uur korter onderweg is.

Van Veldhoven erkent dat door de huidige reistijd de intercity naar Berlijn niet voor alle reizigers een aantrekkelijk alternatief is. De trein doet er nu 6 uur en 22 minuten over en stopt onderweg 15 keer. De NS wil daar minstens 2 uur van af.

In samenwerking met Duitse partners, NS en ProRail is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de trein te versnellen en hoe dat haalbaar is op de korte termijn.

15 minuten

Uit het onderzoek blijkt nu dat in 2021 de trein een kwartier sneller kan gaan rijden door relatief kleine aanpassingen in het traject, zoals het inzetten van nieuw materieel en het overslaan van enkele stations in Duitsland. Mogelijk kan deze versnelling nog oplopen tot 45 minuten tussen 2025 en 2030.

Andere route

Pas na 2030 kan de trein meer dan een uur sneller gaan rijden, volgens Van Veldhoven. Daarvoor zijn grote infrastructurele investeringen nodig. De trein moet ook een andere route gaan rijden, via Arnhem of via Zwolle. Het duurt dan ongeveer 5 uur om van Amsterdam naar Berlijn te rijden.

De kosten voor een snellere intercitytrein naar Berlijn kunnen oplopen tot 7 miljard euro, zegt Van Veldhoven.