Gaan we ooit door heel Europa met de trein in plaats van het vliegtuig?

Tot ongeveer 750 kilometer kan een hogesnelheidstrein prima op reistijd concurreren met het vliegtuig. Dan gaat het vanuit Amsterdam om steden zo ver als München, Praag of Kopenhagen. Maar voor hogesnelheidsspoor naar zulke steden moet diep in de buidel worden getast.

78 miljard

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV becijferde de kosten voor een netwerk naar 31 grote steden in een straal van zo'n 750 kilometer rond Amsterdam op 78 miljard euro. "Dat is veel geld, maar op Europees niveau is dit maar een kleine investering", zegt Barth Donners van het bedrijf. "Je zou zo'n netwerk bij wijze van spreken met het infrastructuurbudget van anderhalf jaar kunnen aanleggen."

Ter vergelijking: In Europa wordt jaarlijks zo'n 55 miljard euro in autowegen geinvesteerd en zo'n 35 miljard euro in spoor. Maar waarom ligt er dan nog geen Europees HSL-netwerk? "Bij infra-investeringen kijkt men toch vooral naar binnenlandse belangen", zegt Donners. "Je zou echt moeten uitzoomen en over de grenzen heen kijken, naar het grotere belang. En dat is ook het milieubelang."