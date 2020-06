Grafkosten verschillen sterk per gemeente, oproep tot transparantie

De prijs van een graf verschilt net als voorgaande jaren flink per gemeente, blijkt uit het jaarlijkse grafkostenonderzoek van Monuta. Volgens de uitvaartonderneming is het verder niet duidelijk hoe de prijzen in verschillende gemeenten tot stand komen. Daarom vraagt Monuta gemeenten om transparanter te zijn.

Onderzocht zijn de kosten van 1694 van de ongeveer 3500 begraafplaatsen in Nederland. Gemiddeld is de prijs voor een graf 2949 euro, bijna 100 euro meer dan vorig jaar. Een van de uitschieters is de gemeentelijke begraafplaats in Borne. Daar steeg de grafprijs van 1661 naar 1989 euro.

Op de duurste begraafplaats van Nederland, Esserveld in Groningen, kostte een graf vorig jaar 7308 euro. Dit jaar is dat 8072 euro.

Onduidelijkheid

Gemeenten bepalen zelf hoeveel een graf kost. Maar hoe die prijzen zijn opgebouwd, is niet altijd duidelijk. Zo kan het per gemeente bijvoorbeeld verschillen of grafonderhoud is inbegrepen en hoelang het graf van de koper blijft. Monuta concludeerde dat vorig jaar ook in het grafkostenonderzoek, reden om er dit jaar nog verder in te duiken.

"Het blijft, zelfs voor ons, een uitdaging om over heel Nederland de grafkosten inzichtelijk te maken", zegt directeur Quinten Fraai. "Iemand die hier niet dagelijks mee bezig is kan nu geen goede vergelijking maken. Dat kan anders."

Ook kost het veel tijd om een geschikte begraafplaats uit te zoeken, zegt Monuta. "En dat in een emotionele periode, waarin net een dierbare is overleden. Een graf is een dure aankoop, dus dan is het belangrijk om de prijzen goed naast elkaar te kunnen leggen."

Daarom roept de uitvaartonderneming de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op om met een 'richtlijn' te komen, zodat duidelijk wordt hoe de prijs van een graf tot stand is gekomen. "We willen graag met de gemeenten in gesprek over hoe we dit transparanter kunnen krijgen." De VNG komt later vandaag met een reactie.