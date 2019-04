Kosten begrafenis of crematie verschillen nogal per gemeente

Het is in Berkelland met 985 euro het duurst om gecremeerd te worden en in Amsterdam met 406 euro het goedkoopst. Dat komt volgens Samson doordat de crematoria zelf hun prijzen kunnen bedenken. "Als er in Amsterdam meer crematies worden uitgevoerd, dan worden de kosten ook lager. Ook als het crematorium geen catering aanbiedt of als er meer concurrentie in de stad is, zie je dat terug in de prijs. Er zijn ook heel veel andere plekken in Amsterdam die zich lenen voor een waardige uitvaartdienst, zoals bijvoorbeeld een café."

Nieuwe trend

De hoge prijzen zorgen volgens Samson ook voor een nieuwe trend: eerst de crematie of begrafenis en dan het afscheid en de borrel op een andere plek. "Mensen kiezen er tegenwoordig vaker voor om met de familie nog even naar het favoriete café van de overledene een borrel te doen en daar de afscheidsceremonie te houden."

Het aantal crematies in Nederland is ten opzichte van twintig jaar geleden met 17 procent gestegen, zegt Samson. "Mensen willen hun nabestaanden niet te veel opzadelen met langdurige grafkosten, dus kiezen ze eerder voor een crematie."

Kostenplaatje en ontkerkelijking

Niet alleen het kostenplaatje is een reden voor de omslag, maar ook de ontkerkelijking en het feit dat er meer mogelijkheden zijn gekomen om te herdenken met as, vertelt Samson. "Vroeger was er niet zoveel keuze, dan had je bijvoorbeeld alleen een urn om de overledene te herdenken. Tegenwoordig kun je ook het as tussen familieleden verdelen en bijvoorbeeld in een hanger plaatsen."