Bouwvakkers verwijderen 40.000 buizen van Notre-Dame tijdens 'gevaarlijk project'

In Parijs zijn bouwvakkers begonnen met het verwijderen van steigers rond en in de Notre-Dame. Die steigers stonden er al toen vorig jaar brand uitbrak in de kathedraal en zijn door de vlammenzee flink aangetast. Waarschijnlijk is een deel van de 40.000 buizen bij de brand aan elkaar gesmolten. Ze moeten nu een voor een worden ontmanteld.

Dat is een gevaarlijk project, zegt persbureau AP, want de bouwsteiger weegt in totaal meer dan 200.000 kilo en is 40 meter hoog. Bouwvakkers worden aan kabels de kathedraal in gehesen, waar ze de steigeronderdelen in stukken moeten zagen. Die kunnen daarna naar beneden worden afgevoerd. De beschadigde constructie is de afgelopen maanden verstevigd om te voorkomen dat die instort zodra er onderdelen uit worden verwijderd.

Christophe Rousselot, verantwoordelijk voor de restauratie, laat zien hoe de werkzaamheden verlopen: