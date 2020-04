Notre-Dame een jaar gehavend middelpunt Parijs, en dat blijft nog wel even zo

Politie en justitie gaan bij het onderzoek naar de brandoorzaak nog steeds uit van een ongeluk. Het vuur zou niet zijn aangestoken. Er zijn twee mogelijkheden waar rekening mee wordt gehouden: een elektriciteitsstoring in de kerk, of bouwvakkers die hoog op de stellages een brandende sigarettenpeuk achterlieten.

Drie onderzoeksrechters houden zich bezig met het dossier, maar er worden geen mededelingen over gedaan. "Het is een langdurig onderzoek, ingewikkeld en kolossaal in omvang", was het enige wat justitie er over kwijt wil.

Dat het zo lang duurt heeft een aantoonbare reden: het risico van instorten is nog niet geweken. Het dak waar de brand begon is daarom ontoegankelijk. Politiemensen kunnen niet of nauwelijks op de 'plaats delict' onderzoek doen.

Onderzoeksjournalist Laurent Valdiguié schreef een boek over de brand en stelt dat er door velen fouten zijn gemaakt. De Notre-Dame was al in slechte staat voor de brand, concludeert hij. "Het brandalarm in de kerk bleek bovendien totaal niet geschikt."

Op de avond zelf werd ook blunder op blunder gestapeld, zegt de journalist op basis van zijn onderzoek. Er ging er bijna een uur verloren voor de dienstdoende bewaker alarm sloeg, voor veiligheidsmensen de plek van de brand hadden ontdekt en voor de brandweer werd gealarmeerd. "Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde, was het dak al niet meer te redden."

Donaties van honderden miljoenen

Meteen na de brand stroomden de giften binnen. Particulieren trokken hun portemonnee en rijke ondernemers strooiden met miljoenen. In totaal staat de teller nu op 900 miljoen euro.

Maar dat geld is nog niet allemaal binnen. Een deel is daadwerkelijk overgeboekt, een ander deel is contractueel vastgelegd maar wordt pas later overgemaakt, en een laatste deel betreft beloftes.

"Wij hebben tot op nu toe 320 miljoen euro toegezegd gekregen", vertelt directeur Christophe Rousselot van de Stichting Notre-Dame. "Dat wordt de komende jaren in etappes overgemaakt. Nog eens 55,8 miljoen euro is al echt binnen: dat is al aan ons overgeboekt."

Rousselots organisatie krijgt onder meer geld van enkele rijke Franse ondernemers die meteen al na de brand beloofden hulp te bieden. Een tweede grote charitatieve instelling, de Fondation du Patrimoine zegt 227 miljoen binnen te hebben. Daarvan is 92 procent al overgemaakt of officieel bevestigd.

Volgens goed ingelichte bronnen is door anderen ook nog eens bijna 50 miljoen ingezameld. In totaal zou daarmee 650 van de 900 miljoen nu 'gegarandeerd' zijn.

Het geld komt uit meer dan honderd landen, waaronder ook Nederland, en van honderdduizenden donateurs, van particulieren tot bedrijven. Maar zullen gulle gevers niet terugdeinzen, door de coronacrisis en alle economische rampspoed die het virus veroorzaakt? "Bij particulieren kan ik me voorstellen dat ze nu met de pandemie wel iets anders aan hun hoofd hebben dan de kathedraal", zegt Rousselot. "Maar als het gaat over de grote donaties, van ondernemers, maak ik me geen zorgen. Die zullen hun afspraken nakomen."