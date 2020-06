'Oud-burgemeester Jos Heijmans van Weert wiste ruim 9000 mails'

Kort nadat de gemeenteraad van Weert besloot tot een onderzoek naar de integriteit van burgemeester Jos Heijmans, wiste Heijmans ruim 9000 berichten uit zijn mailbox. Dat verklaarden de advocaten van Weert in het kort geding dat de inmiddels oud-burgemeester tegen de gemeente heeft aangespannen.

Heijmans (D66) hoopt via het kort geding te voorkomen dat de gemeente zakelijke correspondentie van hem overdraagt aan de krant De Limburger, die via een Wob-pocedure probeert om berichten tussen hem en het PvdA-raadslid Fanida Kadra in handen te krijgen.

De Limburger onthulde in januari dat Heijmans 23.000 euro subsidie gaf aan een jongerenstichting waar hij zelf voorzitter van was. Raadslid Kadra heeft een deeltijdbaan bij de stichting. Onderzoek van bureau Berenschot leidde vorige week tot de conclusie dat Heijmans fout zat bij het toekennen van de subsidie. De gemeenteraad van Weert zegde vervolgens het vertrouwen in hem op.

Heijmans had in februari al tijdelijk zijn ambt neergelegd en maakte in mei nog voor de uitslag van het onderzoek bekend dat hij niet meer wil terugkeren als burgemeester.

'Zondag nog bedreigd'

De oud-burgemeester wil nu voorkomen dat er e-mails van hem openbaar worden gemaakt, omdat zijn privacy daarmee geschaad zou worden. Op de zitting gaf Heijmans aan dat hij regelmatig wordt bedreigd: "zondag nog". Hij vreest voor de veiligheid van hemzelf en van zijn gezin.

Heijmans heeft tussen 15 en 19 januari 9133 mails gewist, schrijft 1Limburg. "9133 redenen om de heer Heijmans niet op zijn blauwe ogen te geloven. Er zitten op dit moment welgeteld nog zeven berichten in zijn mailbox", zegt een advocaat van de gemeente Weert.

Dat de mails zijn verwijderd maar niet verdwenen, komt doordat de wethouders van Weert op 31 januari beslag hebben gelegd op de mailbox van Heijmans. Daardoor zijn de gegevens van 29 januari tot zestig dagen daarvoor niet verdwenen. "Verwijderen betekent niet dat ze ook meteen vernietigd zijn. Dat gebeurt pas na zestig dagen", legt een advocaat van Weert uit.

Documenten overhandigd

Heijmans beweert zelf dat hij zijn mailbox vaak opschoont en dat hij geen informatie wil achterhouden. Op de zitting overhandigde Heijmans daarom documenten aan de advocaat van De Limburger, die ook bij de zitting aanwezig was. Wat er in die documenten staat, is nog niet duidelijk.

De kortgedingrechter doet op 15 juni uitspraak.