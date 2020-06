Gemeenteraad Weert zegt vertrouwen op in burgemeester Jos Heijmans

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Weert heeft gisteravond in een extra raadsvergadering het vertrouwen opgezegd in burgemeester Jos Heijmans (D66). Hij zou niet zorgvuldig zijn geweest met de verdeling van subsidies.

De burgemeester raakte in opspraak over geld dat de gemeente kreeg voor het asielzoekerscentrum in Weert. Uit onderzoek van bureau Berenschot blijkt onder meer dat Heijmans 23.000 euro gaf aan de jongerenstichting International Award for Young People, waarvan hij zelf vrijwillig voorzitter is. Daar informeerde hij zijn collega's in het college niet over en ook de raad wist het niet.

De coalitiepartijen WeertLokaal, CDA en VVD dienden een motie van wantrouwen in. 23 van de 26 leden steunden die.

'Vanuit het hart'

Heijmans legde in februari al tijdelijk zijn ambt neer in afwachting van het onderzoek. In mei meldde hij zich ziek en gaf al voor de uitslag van het onderzoek aan niet meer terug te willen keren als burgemeester.

Tijdens een emotioneel betoog zei Heijmans gisteren dat het college hem heeft gedwongen te vertrekken. Hij gaf toe procedureel niet altijd juist te hebben gewerkt, maar zei te hebben gehandeld "vanuit zijn hart". Hij betreurt dat "de schijn van belangenverstrengeling is gewekt".