Politie ontdekt crystalmethlab in Herwijnen

De politie heeft vanochtend bij een inval in het Gelderse Herwijnen een crystalmethlab ontdekt. Er zijn drie mannen aangehouden, een uit Nederland en twee uit Mexico.

Er worden de laatste tijd vaker crystalmethlabs ontdekt waarin Mexicanen aan het werk zijn. In mei ontdekte de politie in een lab in Achter-Drempt drie mannen uit Mexico, Colombia en de Verenigde Staten. In het lab werd voor zeker 10 miljoen euro aan harddrugs aangetroffen.

In maart veroordeelde de rechtbank in Breda drie Mexicanen tot vier jaar cel voor het maken van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. De kapitein van het schip kreeg een gevangenisstraf van 32 maanden.

Gevaarlijke drug

Crystal meth is een witte, kristalvormige harddrug die in de VS al lang veel wordt gebruikt. De laatste tijd wint hij ook in Europa aan populariteit.

Meth heeft effect op je hart en bloeddruk. Honger en vermoeidheid verdwijnen tijdelijk, waardoor het lichaam uitgeput raakt zonder dat je het merkt. De drug kan hersenschade veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.