Amsterdam staat geen demonstraties meer toe op Dam tijdens coronapandemie

De gemeente Amsterdam staat geen demonstraties meer toe op de Dam in de coronapandemie. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de organisatie van een betoging voor opvang van kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen.

Die groep wilde demonstreren op de Dam, maar moet nu uitwijken naar het Museumplein. Het besluit is genomen na de anti-racismedemonstratie van maandag, waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Vanwege de drukte konden die geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar houden.

De beelden van het volgepakte plein leidden vanwege de strenge coronamaatregelen als het gaat om samenkomsten tot veel beroering. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemde de drukte "buiten de perken" en premier Rutte vond dat het in Amsterdam "overduidelijk" niet goed was gegaan.

Moeilijke beslissing

Halsema heeft het besluit gisteravond genomen, na overleg met de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier). "De driehoek beschouwt demonstraties op de Dam voor dit moment als onwenselijk", aldus Halsema in de brief. Maar die beslissing is "niet lichtzinnig" genomen, benadrukt ze, vanwege de symbolische betekenis van het "bekendste plein van Nederland".

Alleen is het risico dat een groep betogers op de Dam snel groeit door mensen die spontaan aansluiten of door toevallig passerende bezoekers groot, schrijft ze. Daarnaast is de politie "recentelijk niet voldoende in staat gebleken" om het verwachte aantal demonstranten op het plein in te schatten, aldus Halsema.

Niet de juiste informatie

Maandag liet de burgemeester ook al in een brief aan de Amsterdamse raad weten dat ze voor het protest van maandag niet beschikte over "de juiste informatie". "Daarbij geldt dat juist nu de overheid moet kunnen vertrouwen op goede informatie. Dat vertrouwen is er op het specifieke punt van het inschatten van het aantal aanwezigen op de Dam nu onvoldoende", benadrukt Halsema.

Politiebronnen lieten gisteren aan de NOS nog weten dat maandag een aantal uren voor de anti-racismedemonstratie wel degelijk werd gerekend op een aanzienlijk hogere opkomst dan in eerste instantie werd verwacht. Die informatie was ook doorgegeven aan de leiding, maar daar is volgens de bronnen weinig mee gedaan.