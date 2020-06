Premier veroordeelt Dam-demonstratie: 'abnormaal' om geen afstand te houden

Premier Rutte is kritisch over het verloop van de drukke demonstratie tegen racisme in Amsterdam afgelopen maandag. Er waren duizenden demonstranten op de Dam en het was onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft niet ingegrepen en dat heeft niet alleen in politiek Den Haag tot verontwaardigde reacties geleid.

Rutte vindt het "heel erg" dat het gevoel is ontstaan dat de 1,5 meterregel niet van belang is. De Het is een van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Rutte vindt dat iedereen zich moet realiseren dat het overtreden van de 1,5 meterregel "abnormaal is", zo zei de premier desgevraagd op een bijeenkomst met jongeren in het Haagse Catshuis.