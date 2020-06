Omstreden volksliedwet Hongkong aangenomen ondanks protest met stinkend goedje

Vanwege die veiligheidswet wordt onder meer oppositievoeren in Hongkong moeilijker. Den Daas verwacht dat Hongkongers vandaag alsnog op allerlei manieren de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede zullen herdenken. Er is bijvoorbeeld opgeroepen overal in de stad kaarsjes neer te zetten en foto's daarvan zoveel mogelijk te delen via sociale media.

Daarnaast openen katholieke kerken hun deuren. In kerken zijn de Chinese coronamaatregelen namelijk minder streng, waardoor zo toch mensen kunnen samenkomen. Den Daas: "Mensen willen laten zien: Hongkong is vrij en moet dat blijven." Hij denkt dat velen bereid zijn het risico te nemen opgepakt te worden. "Want men heeft nu zoiets van: als wij ons nu niet laten horen, kan het volgend jaar misschien helemaal niet meer."

Hongkong was tot 1997 een Britse kolonie. Sindsdien hoort de stad weer bij China, maar wel met een eigen economisch systeem en meer democratische vrijheden. Sinds maart vorig jaar wordt er massaal gedemonstreerd in de stad tegen de groeiende invloed van China. Op het hoogtepunt deden miljoenen mensen mee aan de protesten, die geregeld gewelddadig verliepen. Nu de uitbraak van het coronavirus lijkt beteugeld in de stad, laaien de spanningen weer op.

NOS op 3 legde eind vorig jaar uit waar de protesten over gingen: