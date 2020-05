Hongkongse activist Joshua Wong: 'Nieuwe veiligheidswet maakt critici monddood'

Wetten wegstemmen doen ze niet in het Chinese parlement. Maar over de nationale veiligheidswet voor Hongkong waren de afgevaardigden van het Volkscongres wel erg eensgezind: 2878 stemmen voor, 1 stem tegen. Activist Joshua Wong maakt zich grote zorgen over de toekomst van Hongkong.

"De implementatie van deze wet betekent het einde van een land, twee systemen", stelt activist Joshua Wong in een gesprek met de NOS. Bij de teruggave van Hongkong door de Britten in 1997 is afgesproken dat de stad de eerste 50 jaar haar vrijheden, en hoge mate van autonomie zou behouden. "Dat principe is dood", meent de uitgesproken Wong.

Massaal protest

In de afspraken stond wel dat Hongkong een veiligheidswet zou aannemen, maar dat het die zelf door het lokale parlement mocht loodsen. In 2003 werd daartoe een eerste poging gedaan. Die mislukte: toenmalig leider Tung Chee-hwa zag zich gedwongen het voorstel in te trekken, nadat honderdduizenden Hongkongers de straat op gingen om tegen de wet te protesteren. China achtte de kans klein dat Hongkong nu wel kon leveren, en besloot zelf de regie over te nemen.