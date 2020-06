Efteling: attractie Monsieur Cannibale verandert voorlopig niet van uiterlijk

Attractiepark de Efteling heeft geen plannen om de attractie Monsieur Cannibale aan te passen. Op sociale media klonk recent opnieuw kritiek op het racistische karakter dat de attractie zou hebben.

De BlackLivesMatter-protesten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de kritiek zijn volgens het park geen reden om versnelde aanpassingen te overwegen. "Op het moment dat groot onderhoud aan de attractie nodig is, zal bekeken worden of - en welke- aanpassingen nodig zijn", zegt een woordvoerder van het park. Op dit moment staat er geen onderhoud gepland.

"Wij kijken bij elke attractie waar groot onderhoud nodig is wat verbeterd kan worden, en of het nog in de tijdsgeest past", zegt de woordvoerder. "Die afweging wordt zorgvuldig gemaakt. Dat verandert niet nu de discussie weer opspeelt."

Karikatuur

Het park zegt niet vooruit te willen lopen op het maatschappelijke debat. "De meeste bezoekers snappen echt wel dat het een vrolijke karikatuur is, zoals er meer karikaturen in ons park te vinden zijn. Het is een uitvergroting, niet de wereld zoals hij er echt uitziet."

De attractie Monsieur Cannibale bestaat uit een aantal kookpotten waarin bezoekers kunnen plaatsnemen. Ze draaien vervolgens rondjes om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus. Kritiek op de attractie was er al eerder.

De Efteling paste vorig jaar bij een grote renovatie wel soortgelijke omstreden poppen in de attractie Carnaval Festival aan. Toen gaf het park aan dat het aanpassingen aan Monsieur Cannibale overwoog, meldt Omroep Brabant.