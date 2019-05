Attractie Efteling met Afrikaanse en Aziatische stereotypen aangepast

In 2016 was er ophef over het mogelijk racistische en kwetsende karakter van Carnaval Festival en Monsieur Cannibale. Een actiegroep schreef een open brief waarin werd gedreigd met acties in het park als "de onderdrukkende stereotyperingen" niet zouden verdwijnen.

Vooralsnog wordt Monsieur Cannibale niet aangepast. In die attractie stapt de bezoeker in een ronddraaiende kookpot van een Afrikaanse kannibaal. "Er staat nog geen grote onderhoudsbeurt voor deze attractie gepland, ook al is die 31 jaar oud", zei een woordvoerder van de Efteling eerder. "Als die komt, worden aanpassingen zeker overwogen."