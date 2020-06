Ook coalitiepartijen Amsterdam hebben vragen aan Halsema

Burgemeester Halsema had het niet zo druk moeten laten worden op de Dam. Dat zeggen coalitiepartijen SP en D66 tegen AT5. D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig noemt het 'niet te verkroppen'.

Gisteren kwamen er duizenden mensen af op de demonstratie tegen racisme en politiegeweld, waardoor anderhalve meter afstand houden niet meer mogelijk was.

De coalitiepartijen GroenLinks en PvdA zijn minder kritisch. Hun fractieleiders Femke Roos en Sofyan Mbarki stond gisteren ook op de Dam. Volgens Roosma was ingrijpen niet mogelijk, Mbarki zegt dat niet-ingrijpen misschien wel de minst slechte optie was.

Debat

Er is een spoeddebat aangevraagd waarin de burgemeester uitleg moet geven. Het is nog niet duidelijk wanneer dat plaatsvindt.

D66 heeft veel vragen voor de burgemeester. "Dit had voorkomen moeten worden, zo eerlijk moeten we zijn. Hoe hebben we als stad ervan uit kunnen gaan dat er maar 250 mensen kwamen? Waarom is op de Dam gedemonstreerd en niet op een plek met meer ruimte?", zegt Van Dantzig tegen AT5.

Ook coalitiepartij SP vindt dat Halsema uitleg verschuldigd is. Fractievoorzitter Erik Flentge: "De vraag is nu hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar wil ik de burgemeester over bevragen. Ik denk dat ze naar Amsterdammers en andere Nederlanders uitleg verschuldigd is en ook naar de raad."

Wel noemt hij de vraag wat wel en niet mag "nog echt wel een worsteling. Het is mooi dat zoveel mensen zich tegen racisme wilden uitspreken, maar met zoveel mensen bij elkaar staan, is ongelukkig."

Oppositiepartij VVD wil dat Halsema opstapt en heeft een motie van wantrouwen aangekondigd. NH Nieuws meldt dat Forum voor Democratie gisteren al riep om het vertrek van de burgemeester.