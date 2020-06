Aboutaleb: 'Bij meer dan 80 mensen gaat demonstratie Rotterdam niet door'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam weigert morgenmiddag een demonstratie tegen racisme in de stad te laten doorgaan als daar meer dan tachtig mensen op af komen. Het Schouwburgplein, waar de betoging moet worden gehouden, is niet groot genoeg om met meer mensen anderhalve meter afstand te houden.

Op een demonstratie gisteren in Amsterdam kwamen enkele duizenden mensen af. Toen werden er 300 verwacht door de organisatie. "In Rotterdam verwachten ze er 150", zegt Aboutaleb tegen de regionale omroep Rijnmond. "En dat zijn er al te veel."

De burgemeester wijst erop dat een deel van het plein al in gebruik is door de horeca. Hij heeft de organiserende actiegroep Kick Out Zwarte Piet laten weten dat meer dan tachtig mensen op het plein dan ook niet kan. "Als er meer mensen komen, dan accommoderen we het plein er niet voor."

Actie vanaf balkons

Aboutaleb doet een beroep op de organisatie: "Ga niet met zijn allen op een plek fysiek bij elkaar komen. Denk aan al die mensen die in de ziekenhuizen liggen of hebben gelegen. Kies gewoon voor een manier waarbij anderhalve meter wel mogelijk is."

Hij oppert ook een andere aanpak, zoals de acties in Italië: "Daar werden acties gehouden door mensen die vanaf balkons herrie maken. Kies voor een creatieve manier. Of vorm een lint langs de waterkant. Langs de Boompjes bijvoorbeeld. Zo kan je ook een statement maken en tóch anderhalf meter afstand houden."