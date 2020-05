Volgende punt op corona-routekaart bereikt, dit zijn de versoepelingen vanaf morgen

Restaurants, cafés, theaters, concertzalen, musea, monumenten en bioscopen mogen morgen om 12.00 uur weer open. Per locatie worden binnen maximaal dertig mensen toegelaten, zodat de afstand goed bewaard kan worden.

In de samenleving is het nu de norm dat iedereen anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard, maar in de horeca is hier een uitzondering voor gemaakt. Ook twee mensen die geen huishouden met elkaar vormen mogen bij elkaar aan een tafeltje zitten.

Voor restaurants en cafés geldt dat gasten alleen binnen mogen zitten na een reservering. Bij ontvangst moet een controlegesprek worden gehouden, om in te schatten of iemand ziek is. Is dat het geval, dan mag iemand geweerd worden.

Niet actief handhaven

Ook moet bij een groep van drie mensen of meer gevraagd worden of de groep een gezamenlijk huishouden vormt. Als dat niet zo is, dan moeten mensen afstand houden. Bij binnenkomst moeten mensen de handen wassen. Voor het zitten op een terras is een reservering niet nodig. Ook geldt er geen maximum aantal gasten, al wordt opgeroepen om grote druk te vermijden. Na vertrek moet de tafel grondig worden gereinigd.

Ook hiervoor geldt dat er niet actief naar overtreders gezocht zal worden door boa's of politie. Er wordt een beroep gedaan op horecabedrijven en bezoekers, de verantwoording ligt bij hen. Alleen bij forse overtredingen en het niet opvolgen van waarschuwingen worden er boetes uitgeschreven, is de richtlijn.

Middelbare scholieren

De meeste middelbare scholieren gaan vanaf dinsdag weer naar school. De meeste leerlingen doen dat één dag per week, bleek afgelopen week uit een enquête van de VO-raad. Op de andere dagen volgen leerlingen onderwijs vanuit huis. Zo geeft de helft van de scholen de lessen online, zodat leerlingen thuis mee kunnen kijken.

Zo ging de voorbereiding van leerlingen op het Altena Collega in Sleeuwijk in zijn werk: