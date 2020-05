Nieuwe covid-besmettingen leggen Suriname lam

In Suriname is code rood afgekondigd vanwege drie nieuwe coronabesmettingen. Scholen die maandag weer open zouden gaan voor leerlingen blijven langer dicht en het binnenlandse vliegverkeer is stilgelegd.

De nieuwe covid-19-besmettingen zijn gemeld door het ministerie van Volksgezondheid van Suriname. Correspondent Nina Jurna vanuit Brazilië: "De afgelopen weken kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Toch is het virus nu weer opgelaaid. In Suriname gaan bij een paar besmettingen alle alarmbellen al af, omdat het land slechts 25 tot 30 beademingsapparaten telt."

Poreuze grenzen

In totaal telt Suriname nu 14 coronapatiënten. Van hen is er een overleden. Van de drie nieuwe besmettingsgevallen werd er een gemeld op dinsdag 26 mei, en twee op zaterdag. Volgens het ministerie is nog niet van alle besmettingen ook de bron bekend.

President Desi Bouterse komt later met een verklaring. Mogelijk komen de besmettingen vanuit buurland Frans-Guyana. "Dit zijn poreuze grenzen", aldus Jurna.

De heropening van de scholen is nu uitgesteld naar volgende week maandag. Het binnenlandse vliegverkeer van en naar Paramaribo is stilgelegd, wegen naar het oosten zijn afgesloten en een belangrijke brug is dicht. Surinamers moeten vanwege code rood zoveel mogelijk thuisblijven en afstand houden.

Geweerd bij tellingen verkiezingsuitslag

Die maatregelen bleken lastig afgelopen week bij de verkiezingen. Die waren afgelopen maandag en verliepen rommelig. Het aantal getelde stemmen staat op 99,5 procent.

Vandaag zouden leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) geweerd zijn uit een sporthal in Paramaribo, waar de laatste verkiezingsresultaten worden verwerkt. Het sluiten van de sporthal zou te maken hebben met het afkondigen van de code rood, meldt de nieuwssite Starnieuws.

De voorzitter is verontwaardigd over het terugsturen van haar medewerkers. "Dit is de zoveelste belediging, de maat is vol", zegt OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos tegen Starnieuws. Maar de ondervoorzitter van het stembureau weerspreekt dat en zegt niemand geweerd te hebben. In een reactie op de ontstane onrust zegt de voorzitter van het hoofdstembureau "uit veiligheidsoverwegingen besloten te hebben de verkiezingswerkzaamheden te staken vanwege covid-19". Er wordt volgens voorzitter Nerkust één rustdag ingelast.

Regeerakkoord

Vier oppositiepartijen in Suriname hebben intussen een regeerakkoord gesloten. Ze lopen daarmee vooruit op de officiële verkiezingsuitslag. Volgens het akkoord wordt Chan Santokhi van de VHP de nieuwe president van Suriname.