Oppositiepartijen Suriname sluiten regeerakkoord, uitslag nog niet officieel

Vier oppositiepartijen in Suriname hebben een regeerakkoord gesloten. Ze lopen daarmee vooruit op de officiële verkiezingsuitslag, die al dagen op zich laat wachten. De verkiezingen waren afgelopen maandag en het aantal getelde stemmen staat nog steeds op 99,5 procent.

Op een bijeenkomst ondertekenden de partijleiders van de vier partijen de samenwerkingsplannen. Die partijen zijn de VHP, ABOP, NPS en PL. Op dit moment hebben zij samen 33 van de 51 zetels. Nog niet alle stemmen uit de hoofdstad Paramaribo zijn verwerkt. Santokhi riep het kiesbureau en de regering op snel met de volledige uitslag te komen.

Volgens het akkoord wordt Chan Santokhi van de VHP de nieuwe president van Suriname. Zijn partij kreeg de meeste stemmen. Ronnie Brunswijk van de ABOP wordt voorzitter van de Nationale Assemblée, het parlement.

De Assemblée kiest de president. Daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig. De nieuwe coalitie komt daarvoor één zetel tekort. Het is dus nog niet helemaal zeker dat Santokhi daadwerkelijk de nieuwe president wordt.

Eenheid en openheid

Santokhi benadrukte in zijn toespraak de samenwerking en de eenheid tussen de partijen die ertoe moeten leiden dat de problemen in het land snel worden aangepakt. "Het volk wil dat het land zo snel mogelijk uit de crisis wordt gehaald, dat de armoede wordt aangepakt en dat er een onmiddellijk einde komt aan de achteruitgang van de afgelopen jaren en dat we een basis gaan leggen waar het volk vertrouwen in heeft."

Het volk heeft de oppositie het mandaat gegeven te gaan regeren en het regeringsbeleid en de NDP - de regeringspartij van president Bouterse - afgewezen, zei hij. Santokhi benadrukte het belang van eerlijkheid en openheid, zonder daarbij specifiek te verwijzen naar het beleid van Bouterse.

"Eenheid in bestuur zal doorslaggevend zijn bij de uitvoering van het beleid. We hebben haast."

Respect

Ronnie Brunswijk, oud-rebellenleider en zakenman en in Nederland veroordeeld voor cocaïnesmokkel, voegde daaraan toe dat de kiezers hebben gestemd voor een nieuwe wind in Suriname. Ook hij benadrukte het belang van samenwerking. "Als de VHP de kans krijgt op het presidentschap, dan moeten wij dit ondersteunen. Laten we elkaar respecteren, ongeacht kleur, ras of geloof. We zijn Surinamer en laten we elkaar vertrouwen."

Volgens Brunswijk hoeft "het andere kamp", de NDP, niet bang te zijn voor een heksenjacht. "Wat wij wel vragen is dat ze de uitslag van de verkiezingen respecteren."