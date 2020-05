Roemenië bezorgd over coronabesmettingen in slachthuizen

Roemenië heeft een brief gestuurd naar minister Koolmees van Sociale Zaken om zorgen te uiten over de recente coronabesmettingen in Nederlandse slachthuizen. Daar werken veel Roemeense arbeidsmigranten.

De Roemeense ambassade in Den Haag zegt er vertrouwen in te hebben dat de Nederlandse overheid de juiste maatregelen neemt, maar houdt de situatie goed in de gaten, onder meer door contact te houden met de GGD, werkgevers en andere autoriteiten. "We zijn blij dat er politiek over wordt gesproken en wij proberen aanbevelingen te doen."

De afgelopen weken werd bij slachthuizen op verschillende plekken in het land een relatief hoog aantal coronabesmettingen vastgesteld. Een aantal slachthuizen is daarom tijdelijk gesloten. Mogelijk speelt krappe huisvesting van arbeidsmigranten die werken in de slachterijen een rol bij de besmettingen.

Uitzendbureaus

Vertegenwoordigers van de ambassade hebben gesproken met Roemenen die ziek zijn geworden in Velp. Die waren niet echt bezorgd over de werkomstandigheden, maar de ambassade zegt dat mensen mogelijk bang zijn om zich te melden.

"In het begin van de uitbraak meldden meer mensen zich dan normaal. Mensen die in de horeca of logistiek werkten bijvoorbeeld", zegt de ambassade. "Ze konden toen nergens heen, ook qua reizen niet. We hebben toen met hen gesproken en waar mogelijk geholpen. Maar sinds de corona in slachthuizen is uitgebroken, zien we niet meer mensen die zich melden."

Veel Roemenen worden ingehuurd via uitzendbureaus. Daarom is de ambassade ook met hen in gesprek. "De meeste uitzendbureaus doen het goed, maar er zitten ook rotte appels tussen, die hen niet goed behandelen."