Vleesindustrie blijkt coronahaard, bonden en werkgevers willen testen en controles

In het buitenland waren er al zorgen over het hoge aantal coronabesmettingen in de vleesverwerkende industrie. Begin deze maand raakten ook in Nederland 28 medewerkers van vleesbedrijf Vion in Scherpenzeel besmet. Nu is het opnieuw raak: dit keer in Groenlo, bij een vestiging van hetzelfde bedrijf.

In de fabriek met aangrenzende slachterij van Vion in Groenlo worden met name (biologische) varkens geslacht en verwerkt. Er werken 600 mensen op de locatie, van wie er 212 door de GGD getest zijn op het coronavirus. Er bleken 45 mensen besmet te zijn. Daarop is besloten ook alle andere medewerkers te onderzoeken. In afwachting daarvan is de vestiging per direct gesloten.

De Centrale Vereniging voor de Vleesindustrie (COV) zei eerder al dat personeel in slachterijen voorrang zou moeten krijgen om op het coronavirus getest te worden. Ook vakbond FNV pleitte daarvoor. Tot eerder deze maand was het testen van medewerkers niet mogelijk, vertelde een woordvoerder van Vion aan Omroep Gelderland: er was niet voldoende testcapaciteit.

Hamburgers van menu

De gedeelde roep om tests door werkgevers en werknemers is niet zonder reden. In de Verenigde Staten raakte bijna een op de vijf medewerkers in de vleesverwerkende industrie besmet. Dat leidt nog steeds tot grote problemen in de productieketen. In sommige Amerikaanse supermarkten is het vlees op rantsoen en fastfoodketen Wendy's heeft een flink deel van de hamburgers tijdelijk van het menu gehaald.

Ook in Duitsland blijken vleesfabrieken epicentra van coronabesmettingen. Bij het bedrijf Westfleisch, vlak over de grens bij Winterswijk, werden ruim 200 van de 1200 medewerkers positief getest. Een Duitse Vion-vestiging in Bad Bramstedt, ten noorden van Hamburg, ligt stil omdat 128 personeelsleden in quarantaine moesten na een besmetting.

Nieuwsuur maakte in Bad Bramstedt deze reportage over de besmettingen: