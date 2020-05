Wekdienst 30/5: Belgische grens open voor families • Nieuwe lanceerpoging SpaceX

Goedemorgen, voor we de wekdienst beginnen vragen we je deze week wat je van de wekdienst vindt. Om te kijken wat we kunnen aanvullen of verbeteren, vragen we je deze korte enquête in te vullen. Dank alvast en dan naar het weer, het nieuws van vannacht en wat gaat komen.

Vanmorgen is het op de meeste plaatsen ronduit zonnig. Later ontwikkelen zich wat stapelwolken maar het blijft overal droog. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 26 graden bij een matige noordoostelijke wind. Morgen komt er meer bewolking voor en is iets koeler.