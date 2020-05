Gewonden bij explosie op plezierjacht bij Oss

politieoss Lithoijen

Lithooijen - Ontploffing boot. • Vandaag kregen wij de melding dat er een ontploffing had plaatsgevonden bij een tankstation gelegen aan de Lithoijense Dijk te Lithooijen. • Ter plaatse bleek de motor van een plezierjacht te zijn ontploft. Nadat de eigenaar aan het water getankt had, en trachtte weg te varen, maakte de elektronica rondom de motor schijnbaar kortsluiting met een ontploffing en steekvlam tot gevolg. • De drie opvarenden zijn vervolgens het water in gesprongen. Twee liepen lichte brandwonden op en één zware brandwonden. Zij zijn alle drie overgebracht naar het Bernhoven ziekenhuis. De traumaheli kwam ter assistentie ter plaatse. • #Oss #Maasland #ontploffing #boot #plezierjacht #tankstation #kortsluiting #traumaheli #ambulance #ziekenhuis #brandwonden #Politie #PolitieOss