Vaccinfabriek India: 'Doel is gelijkwaardige distributie over de wereld'

Het Serum Institute heeft naast Oxford nog drie internationale partnerschappen met vaccinkandidaten. Twee andere Indiase giganten, Bharat Biotech en Zydus Cadila, zijn vrij ver in de ontwikkeling van een eigen vaccin. "Zij zijn frontrunners op dit gebied", zegt Dua van exportorganisatie Pharmexil, die hen tot de meest kansrijke vaccins in de wereld rekent. "De volgende mijlpaal voor India, na het produceren van betaalbare generieke medicijnen en vaccins, is innovatie."

In totaal werken zo'n 30 Indiase bedrijven aan een eigen vaccin. Premas Biotech, een klein bedrijf aan de rand van Delhi, is er een van. Zo'n 50 man in een laboratorium werkt aan wat een bijzonder vaccin moet worden. Het moet beter bestand zijn tegen mogelijke toekomstige mutaties van het coronavirus. Bovendien moet het razendsnel geproduceerd kunnen worden, dankzij gebruik van gist.

"Gist is een bekende en succesvol gebleken productiemethode voor vaccins", zegt dr. Prabuddha Kundu, mede-oprichter van Premas Biotech. "Het is makkelijk, snel, kosten-efficiënt en veilig. Er zijn meerdere fabrikanten in de wereld met de capaciteit om een gist-vaccin te maken. Binnen een maand zouden we meer dan genoeg kunnen produceren voor een land als India."