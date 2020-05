Frankrijk gaat van het slot, Nederlanders boeken nog niet massaal

Volgens de ANWB moeten Nederlanders in het buitenland ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. "De vakantielanden zeggen: 'Kom maar, we hebben het goed geregeld', maar mensen moeten ook zelf kijken of het wel veilig is", zegt Ad Vonk in Spraakmakers op NPO Radio 1. "Hele dorpen in de vakantielanden zijn volledig afhankelijk van het toerisme. De druk om open te gaan is enorm."

De vakantiegangers moeten wat hem betreft zowel in het buitenland als in Nederland heel goed opletten wat ze aantreffen en of dat veilig is. Op veel vragen heeft de ANWB nu ook nog geen antwoord. "Stel dat je in Frankrijk corona oploopt, moet je dan in quarantaine in je tentje? Word je in quarantaine geplaatst? Of stap je in je auto en kom je naar Nederland? Dat weten wij ook nog niet."

Volgens Vonk is de ANWB voor de antwoorden afhankelijk van deskundigen. Voor nu geeft hij een algemene tip: "Pas je gedrag zo aan dat je niet besmet raakt en dat jij ook niemand besmet."